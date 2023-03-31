На Харківщині викрито чергового агітатора ворога. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Досудовим розслідуванням встановлено, що харків‘янин, будучи адміністратором каналу на відеохостингу "YouTube", систематично поширював відеоролики, у яких виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.
В одному з поширених чоловіком відео адресат прямо принижує ЗСУ та зазначає, що "Росія хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль".
В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, "виступає" російський військовий, який окреслює загарбницькі дії Росії в контексті історичної ретроспективи. Він стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси й попереджає, що воювати він вміє.
Відповідно до висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у наданих відеозаписах міститься інформація щодо виправдовування, підтримки, схвалення збройної агресії РФ проти України. Чоловіка звинувачують у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436 КК України).