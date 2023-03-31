На Харківщині викрито чергового агітатора ворога. ФОТО

60-річний харків’янин систематично поширював відеоролики, у яких виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що харків‘янин, будучи адміністратором каналу на відеохостингу "YouTube", систематично поширював відеоролики, у яких виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.

В одному з поширених чоловіком відео адресат прямо принижує ЗСУ та зазначає, що "Росія хоче захопити Україну, докладаючи мінімум зусиль".

В іншому відеоролику, що поширив харків’янин, "виступає" російський військовий, який окреслює загарбницькі дії Росії в контексті історичної ретроспективи. Він стверджує, що не розділяє західних цінностей, бо в нього інші інтереси й попереджає, що воювати він вміє.

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Відповідно до висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, у наданих відеозаписах міститься інформація щодо виправдовування, підтримки, схвалення збройної агресії РФ проти України. Чоловіка звинувачують у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436 КК України).



