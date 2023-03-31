В Одесі викрили озброєного прихильника "русского мира". ФОТО

Чоловік поширював в соцмережах заклики поширювати "русский мир" на всю Європу та називав Одесу "російським містом". У нього знайшли автомат, пістолети, шаблі та ножі.

Про це повідомили в поліції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці встановили, що правопорушник активно поширював ворожу пропаганду в підтримку загарбницькій політики кремля, використовуючи заборонений в Україні соціальний застосунок "Однокласники". На власній сторінці чоловік розміщував публікації, в яких возвеличував кремлівського вождя, закликав не обмежуватись захопленням українських міст, а поширювати "російський мир" на територіях європейських держав. Шанувальник кремля зневажливо висловлювався про українців та стверджував: "Одесса - російське місто"", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуку поліцейські вилучили гаджети, а також а також автомат, пістолети, шаблі та ножі.

Чоловіку повідомили про підозру в публічних закликах до підтримки дій та рішень держави-агресора. А також розпочали провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Про підозру в цьому злочині йому можуть повідомити за результатами експертизи.

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