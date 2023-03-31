В аптеках Києва довгі черги. Популярний сайт з продажу ліків перевантажений. ФОТОрепортаж

З 1 квітня рецептурні препарати мають продавати за рецептами. Тому зараз українці намагаються купити ліки про запас. У Києві в аптеках спостерігаються великі черги, а популярний сайт tabletkiUA не справляється з кількістю відвідувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

Журналісти зазначають, що у Києві практично неможливо купити препарат "Німесил". В аптеках спостерігаються великі черги, які тягнуться на вулицю.

Популярний онлайн-сервіс з покупки ліків tabletkiUA вже зранку не справляється з кількістю відвідувачів. Сайт або пропонує почекати в черзі, або зовсім не працює.









Схожа ситуація спостерігається й у Дніпрі. За інформацією журналістів місцевого видання "Дніпровська панорама", мешканці не розуміють, які ліки будуть за рецептом, а які - ні. Тому і скуповують усе, що можуть.





Нагадаємо, з 1 квітня електронний рецепт стане обов’язковим для отримання всіх рецептурних ліків, які включені до Державного реєстру лікарських засобів.

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