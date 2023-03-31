Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки. ФОТОрепортаж
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже багато втрат, десятки загиблих бійців, сотні важко поранених. Навіть вночі, коли є зв’язок, бійці просять допомогу!!!
В бійців згоріла автівка. На завтра 6 тис. євро - терміново викупити іншу автівку й одразу відправити на фронт.
Дуже потрібно викупити ще 4 дрони Мавік 3 Комбо -370 тис. грн; тепловізори - 168 тис. грн; рації Моторола- 208 тис. грн. Дуже потрібні аптечки, турнікети, м’які ноші
З понеділка оплатила:
- автівку - 130 тис. грн
- тепловізори - 186 тис. грн
- Задаток на автівку - 99500 грн
- Ліки - 12 тис.грн.
- Планшет-13300 грн
- Взуття пораненим - 20 тис.грн
Відправили на фронт дрони, тепловізори, тактичні перчатки, нічники та інше. В замовленні ще планшети, турнікети, рації та дрони", - йдеться в повідомленні.
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