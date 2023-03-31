Новини Фото • Агресія Росії проти України

Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки. ФОТОрепортаж

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Українським захисникам терміново потрібні автівка, дрони, тепловізори, рації аптечки, турнікети та м’які ноші.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато втрат, десятки загиблих бійців, сотні важко поранених. Навіть вночі, коли є зв’язок, бійці просять допомогу!!!

В бійців згоріла автівка. На завтра 6 тис. євро - терміново викупити іншу автівку й одразу відправити на фронт.

Дуже потрібно викупити ще 4 дрони Мавік 3 Комбо -370 тис. грн; тепловізори - 168 тис. грн; рації Моторола- 208 тис. грн. Дуже потрібні аптечки, турнікети, м’які ноші

З понеділка оплатила:

  • автівку - 130 тис. грн
  • тепловізори - 186 тис. грн
  • Задаток на автівку - 99500 грн
  • Ліки - 12 тис.грн.
  • Планшет-13300 грн
  • Взуття пораненим - 20 тис.грн

Відправили на фронт дрони, тепловізори, тактичні перчатки, нічники та інше. В замовленні ще планшети, турнікети, рації та дрони", - йдеться в повідомленні. 

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 03
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 04
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 05
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 06
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 07
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 08
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 09
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 10
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 11
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 12
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 13
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 14
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 15
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 16
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 17
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 18
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 19
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 20
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 21
Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки 22

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Дай Бог Юсуповій здоров'я і натхнення. Ця жінка справжня героїня, яка з 2014 року опікується нашими військовими, особливо, пораненими!
    Але нагоролжують мосійчучок та інше сміття, від якого користі у кращому випадку нуль!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Тож нещодавно якесь міністерське ''тєло'' хвалилося що передали для ЗСУ дуже багато зміцнених ''мавіків''. Тільки де вони, якщо волонтери ними займаються постійно?
  • Кацапам Тут Не Место a5a772ce
    +++
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