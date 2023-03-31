Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, дві особи зазнали поранень. ФОТОрепортаж

31 березня о 13:00 ворог здійснив ракетний удар по місту Запоріжжю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Запорізької області.

"Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 5 приватних будинків, 2 гаражі з автомобілями в середині без подальшого горіння в одному із районів міста. За попередньою інформацією, травмувалося двоє людей, яких госпіталізували каретами швидких, загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибухової хвилі в одному із житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Після огляду лікарями швидкої від госпіталізації врятовані відмовилися. На місці події працювали психологи ДСНС.

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