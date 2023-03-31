Новини Фото • Фотошопи політиків

"Как в своем доме жили..." Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах

18 27623
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 01

"Ми не намірені виселятися", - ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть Києво-Печерську лавру. ВIДЕО

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Києво-Печерської Лаври масово порушують права журналістів, - Нацспілка. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вас не запрошував", - митрополит УПЦ МП Павло штовхнув журналістку через незручне запитання. ВIДЕО

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 03

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 04

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 05

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 06

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намісник Лаври Павло та "братія" записали звернення до президента: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВIДЕО

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 08

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента та вимагають зустрічі з Зеленським. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не планував сьогодні зустрічі з представниками УПЦ МП, вони відмовились подати звернення, - Никифоров

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви не могли припинити одержимого диявольським збішенієм міністра культури... Горе Вам, бійтеся, - екснастоятель Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) погрожує Зеленському. ВIДЕО

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісії Мінкульту знову не пустили на територію Києво-Печерської лаври

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 12

Как в своем доме жили... Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах 13

Більше фотошопів дивіться тут

Топ коментарі

  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Про картину Порошенка зачот .
    Був колись такий анекдот:
    Мама пише синові в тюрму:" Синочку, ну що ти наробив. Мене на старість одну лишив. Он весна йде, а город некопаний".
    Син відповідає "Та що поробиш, мамо - така доля. Але як будете город копати - викопаєте мою гвинтівку. Не чіпайте - вона змащена і в ганчірці - назад закопайте"
    Мати пише: "Дякую тобі синочку. Приїхала міліція -весь город перекопала!"
    - "Та нема за що, мамо, - допомогаю, як можу".
  • Олександр Кирик
  • Office Den Haag
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини