"Как в своем доме жили..." Події навколо Києво-Печерської лаври у ФОТОжабах

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

"Ми не намірені виселятися", - ченці УПЦ МП заявили, що не покинуть Києво-Печерську лавру. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Києво-Печерської Лаври масово порушують права журналістів, - Нацспілка. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вас не запрошував", - митрополит УПЦ МП Павло штовхнув журналістку через незручне запитання. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намісник Лаври Павло та "братія" записали звернення до президента: "Мне господь открыл, что Зеленский будет президентом. Это еще до выборов". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента та вимагають зустрічі з Зеленським. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не планував сьогодні зустрічі з представниками УПЦ МП, вони відмовились подати звернення, - Никифоров

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви не могли припинити одержимого диявольським збішенієм міністра культури... Горе Вам, бійтеся, - екснастоятель Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) погрожує Зеленському. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісії Мінкульту знову не пустили на територію Києво-Печерської лаври

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