Суддю з Рівненщини викрито на хабарі 1100 дол., - НАБУ. ФОТО

31 березня 2023 року НАБУ і САП за сприяння Головного управління Національної поліції Житомирської області викрили суддю одного з районних судів Рівненщини та адвоката-посередника на отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, суддя через адвоката просив громадянина надати 1100 дол. за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані, яка перебувала у нього на розгляді.

Одразу після отримання коштів їх було викрито.

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Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.368 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру.