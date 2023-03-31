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Суддю з Рівненщини викрито на хабарі 1100 дол., - НАБУ. ФОТО

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31 березня 2023 року НАБУ і САП за сприяння Головного управління Національної поліції Житомирської області викрили суддю одного з районних судів Рівненщини та адвоката-посередника на отриманні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу НАБУ.

Суддю з Рівненщини викрито на хабарі 1100 дол., - НАБУ 01

За даними слідства, суддя через адвоката просив громадянина надати 1100 дол. за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані, яка перебувала у нього на розгляді.

Одразу після отримання коштів їх було викрито.

Суддю з Рівненщини викрито на хабарі 1100 дол., - НАБУ 02

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Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.368 КК України. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    та любого виродка в мантіі є за що повісити...
  • Пятак Пупкин
    Лошара,потрібно по ляму і більше брати хабарі,і ніяких питань не буде.Рєзнікову прощають все,він чувак нормальний,там лярди крутяться
  • Alexander Savely
    "Уволiть, чтоби нє срамiл мантiю столь мелкiмi прибилямi"(с)
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