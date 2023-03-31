Нідерланди передали Україні 11 собак-саперів. ФОТОрепортаж

Поліція Київської області прийняла в п’ятницю 11 собак, які пройшли в Нідерландах навчання з пошуку вибухівки.

Про це йдеться в повідомленні поліції у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 31 березня, за сприянням благодійного фонду Говарда Баффета до Кінологічного центру поліції Київщини приїхали 11 службових собак.

Крім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу також передали і дві німецькі. Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.

"З минулого року ми тісно співпрацюємо з провідними кінологічними центрами Європи завдяки фонду Говарда Баффета. Сьогодні ми отримали додатково 11 нових собак, з яких 9 бельгійських та 2 німецьких вівчарки. Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок", - зазначив Андрій Нєбитов.

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Після навчання службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам поліції Київщини з метою залучення їх в спеціальних операціях, а також на прифронтових територіях для допомоги по розмінуванню, виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Нещодавно фонд Говарда Баффета передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для комфортного перевезення службових собак. Вони вже активно використовуються у повсякденній службі, протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку на території Київщини.















