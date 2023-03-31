Українські військові під керівництвом інструкторів з Британії відпрацювали дії в патрулі та побудову бойових порядків. ФОТОрепортаж

Інструктори Збройних Сил Великої Британії відпрацювали з військовослужбовцями ЗСУ дії в патрулі та побудову бойових порядків. Навчання відбувається в рамках курсу базової загальновійськової підготовки для українських військових на території Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Під час занять детальна увага приділяється розміщенню особового складу, обладнанню пунктів обігріву, укриття та маскування, веденню спостереження, виявлення розвідувальних ознак розташування противника.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії українські військові навчали австралійських інструкторів виживати у сніжну погоду. ФОТОрепортаж







На практиці, після теоретичного викладу, відпрацюються дії спостерігача під час ведення спостереження, вивчення місцевості, місцевих предметів і противника, здійснюється і індивідуальне маскування військовослужбовця та його маскування на місцевості.





Дивіться: Міноборони Британії показало, як українські артилеристи опановують САУ AS90. ФОТОрепортаж





Також, незалежно від погоди, адже кожний військовослужбовець забезпечений водонепроникним одягом, практикується порядок дій в патрулі та побудова бойових порядків.