Українські військові під керівництвом інструкторів з Британії відпрацювали дії в патрулі та побудову бойових порядків. ФОТОрепортаж
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Інструктори Збройних Сил Великої Британії відпрацювали з військовослужбовцями ЗСУ дії в патрулі та побудову бойових порядків. Навчання відбувається в рамках курсу базової загальновійськової підготовки для українських військових на території Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Під час занять детальна увага приділяється розміщенню особового складу, обладнанню пунктів обігріву, укриття та маскування, веденню спостереження, виявлення розвідувальних ознак розташування противника.
На практиці, після теоретичного викладу, відпрацюються дії спостерігача під час ведення спостереження, вивчення місцевості, місцевих предметів і противника, здійснюється і індивідуальне маскування військовослужбовця та його маскування на місцевості.
Також, незалежно від погоди, адже кожний військовослужбовець забезпечений водонепроникним одягом, практикується порядок дій в патрулі та побудова бойових порядків.