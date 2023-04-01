Минулої доби росіяни обстріляли громади Донеччини, в Авдіївці загинуло 5-місячне немовля, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська продовжили обстрілювати громади Донеччини по всій лінії фронту. Завдано 5 ракетних ударів по Дружківці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні росіяни завдали 5 ракетних ударів по Дружківці – поранено 1 цивільного, пошкоджено будівлю банку, корпус навчального закладу, крамницю, мінікотельню та 2 багатоквартирні будинки. На місці працюють муніципальні служби – ліквідовують наслідки.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Новоукраїнка – без жертв.

На Донецькому напрямку вночі та зранку росіяни стріляли по Авдіївці: тричі з артилерії та 1 раз із Градів – у місті загинули 2 людини, зокрема 5-місячна дитина, пошкоджено будинки на 6 вулицях. Періодичні артобстріли зафіксовано у Мар’їнці та Красногорівці.

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На Горлівському напрямку відомо про ще 1 багатоповерхівку, пошкоджену у Бахмуті. У Соледарській громаді обстріли відбувались в Оріхово-Василівці та Міньківці. Гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку численні обстріли відбулися у Сіверську та Серебрянці, також три снаряди прилетіли у Торське Лиманської громади.

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