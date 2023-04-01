Справу Татарова закрили у квітні минулого року. ДОКУМЕНТ

Кримінальне провадження щодо заволодіння коштами Національної гвардії, де фігурував заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, закрили у квітні 2022 року.

Про це Bihus.Info повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, з 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Максима Микитася. За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася. Під варту його взяли просто в залі засідань. Микитась засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

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18 грудня 2020 року тодішній керівник САП Максим Грищук підписав підозру заступникові голови. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня тодішній директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

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30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

26 грудня 2022 року стало відомо, що САП і НАБУ завершили слідство у справі розтрати 18 мільйонів гривень під час будівництва квартир для військовослужбовців. У вчиненні службового підроблення та розтраті коштів підозрюють колишню директорку департаменту капітального будівництва Міноборони, яка наразі є депутатом однієї з обласних рад, та її спільника директора фірми - забудовника.