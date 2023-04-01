Словаччина підтримує українське військо так, наскільки це сьогодні можливо, - Резніков зустрівся із колегою із Братислави Надем. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони.
Під час зустрічі Резніков та Надь обговорили питання експлуатації артилерійського озброєння, його модернізацію з урахуванням досвіду бойових дій, навчання українських воїнів і розширення програм підготовки для різних військових спеціальностей.
Резніков подякував уряду, народу Словаччини та особисто Ярославу Надю за передану військову допомогу ЗСУ, в тому числі – літаки Міг 29, які з іншими засобами захищатимуть українське небо.
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"Словацька Республіка – одна з тих дружніх країн і наших сусідів, які щиро допомагають Україні і поважають наш суверенітет. Ми пам’ятаємо усі добрі справи з перших днів повномасштабної збройної агресії. Нині для нас також важливий напрямок – експлуатація та модернізація артилерійського озброєння, яке надає Словаччина. Серед пріоритетів – навчання наших воїнів та розширення програм підготовки. Ми цінуємо військову допомогу, яку надає нам народ Словацької Республіки для того, щоб Україна вистояла і перемогла у цій війні, – наголосив міністр оборони України.
Резніков та Надь поспілкувалися з воїнами ЗСУ. Представники іноземної делегації почули з перших вуст про досвід застосування західного озброєння, зокрема словацького виробництва, в бойових умовах.
Глава Міноборони Словацької Республіки висловив захоплення українськими військовослужбовцям та відзначив їх героїзм, відвагу й справжній бойовий дух.
"Словацька Республіка підтримує українське військо так, наскільки це сьогодні можливо. Як міністр оборони, докладу максимум зусиль, щоб артилерійські системи вдосконалювалися, адже ми теж вивчаємо надану вами інформацію з фронтів війни. Це правда, що найкращий тест чи випробування – це поле бою. Бажаю усім українським воїнам сил, мужності і вірю, що Україна переможе, бо ви боретесь за правду, рідну країну, свої домівки та близьких. Весь світ з вами – мужніми українцями. І ми, словаки, зробимо все, щоб прискорити перемогу України", – запевнив Надь.
За надання Україні всебічної допомоги під час збройної агресії росії та плідну співпрацю з українським оборонним відомством, Резніков нагородив Надя відзнакою МО України – медаллю "За розвиток військового співробітництва".
"Вірю, що наша подальша співпраця буде максимально ефективною. Переможемо разом країну-окупанта, бо тримаємо один фронт", – підкреслив Резніков.