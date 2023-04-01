Словаччина підтримує українське військо так, наскільки це сьогодні можливо, - Резніков зустрівся із колегою із Братислави Надем. ФОТО

Міністр оборони України Олексій Резніков і глава Міноборони Словацької Республіки Ярослав Надь під час зустрічі обговорили експлуатацію та модернізацію артилерійського озброєння, яке надає Словаччина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони.

Під час зустрічі Резніков та Надь обговорили питання експлуатації артилерійського озброєння, його модернізацію з урахуванням досвіду бойових дій, навчання українських воїнів і розширення програм підготовки для різних військових спеціальностей.

Резніков подякував уряду, народу Словаччини та особисто Ярославу Надю за передану військову допомогу ЗСУ, в тому числі – літаки Міг 29, які з іншими засобами захищатимуть українське небо.

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"Словацька Республіка – одна з тих дружніх країн і наших сусідів, які щиро допомагають Україні і поважають наш суверенітет. Ми пам’ятаємо усі добрі справи з перших днів повномасштабної збройної агресії. Нині для нас також важливий напрямок – експлуатація та модернізація артилерійського озброєння, яке надає Словаччина. Серед пріоритетів – навчання наших воїнів та розширення програм підготовки. Ми цінуємо військову допомогу, яку надає нам народ Словацької Республіки для того, щоб Україна вистояла і перемогла у цій війні, – наголосив міністр оборони України.

Резніков та Надь поспілкувалися з воїнами ЗСУ. Представники іноземної делегації почули з перших вуст про досвід застосування західного озброєння, зокрема словацького виробництва, в бойових умовах.

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Глава Міноборони Словацької Республіки висловив захоплення українськими військовослужбовцям та відзначив їх героїзм, відвагу й справжній бойовий дух.

"Словацька Республіка підтримує українське військо так, наскільки це сьогодні можливо. Як міністр оборони, докладу максимум зусиль, щоб артилерійські системи вдосконалювалися, адже ми теж вивчаємо надану вами інформацію з фронтів війни. Це правда, що найкращий тест чи випробування – це поле бою. Бажаю усім українським воїнам сил, мужності і вірю, що Україна переможе, бо ви боретесь за правду, рідну країну, свої домівки та близьких. Весь світ з вами – мужніми українцями. І ми, словаки, зробимо все, щоб прискорити перемогу України", – запевнив Надь.

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За надання Україні всебічної допомоги під час збройної агресії росії та плідну співпрацю з українським оборонним відомством, Резніков нагородив Надя відзнакою МО України – медаллю "За розвиток військового співробітництва".

"Вірю, що наша подальша співпраця буде максимально ефективною. Переможемо разом країну-окупанта, бо тримаємо один фронт", – підкреслив Резніков.

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