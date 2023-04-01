Російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці, пошкодили адмінбудівлю та інфраструктурний об’єкт, - ОП. ФОТОрепортаж

Росіяни у суботу 1 квітня завдали ракетного удару по Авдіївці, пошкодили адмінбудівлю та інфраструктурний об’єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі.

Він зазначив: "Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт. Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих.

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