Російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці, пошкодили адмінбудівлю та інфраструктурний об’єкт, - ОП. ФОТОрепортаж
1 6896
Росіяни у суботу 1 квітня завдали ракетного удару по Авдіївці, пошкодили адмінбудівлю та інфраструктурний об’єкт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі.
Він зазначив: "Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт. Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих.