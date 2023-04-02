Українці в Нью-Йорку вийшли на протест проти головування Росії у Радбезі ООН. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Представники громади з українськими прапорами й гаслами зібралися на Тайм-Сквер у центрі Нью-Йорка та рушили ходою до штаб-квартири ООН.
Учасники акції несли плакати з написами "Зупинити рашизм", "росія — убивця", "Українці жертвують своїми життями" та вигукували: "росія – держава-терорист!", "Геть росію з ООН!".
Як пояснив один з організаторів акції Артур Згуров вона має на меті привернути увагу громадськості до кількох проблем.
"Ми виступаємо проти головування терористичної держави в Раді Безпеки ООН, а також нагадуємо про річницю трагедії в Бучі та протестуємо проти допуску Міжнародним олімпійським комітетом російських і білоруських спортсменів до Олімпіади", - зазначив він.
Нагадаємо, у Радбезі ООН кожен з його членів головує протягом місяця. Нині на зміну Мозамбіку, який виконував цю функцію в березні, прийшла росія. У травні головуватиме Швейцарія.
Президент України Володимир Зеленський заявив про назрілу реформу Радбезу ООН, яка покликана не допустити головування в Раді Росії.