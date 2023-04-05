Внаслідок обстрілів Донеччини 4 квітня загинуло 6 людей, 7 дістали поранення, - Офіс ГПУ. ФОТОрепортаж

Росіяни протягом 4 квітня обстріляли ракетами, артилерією та реактивними системами залпового вогню "Град" населені пункти півночі Донецької області, внаслідок чого загинули 6 людей, ще 7 зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві офісу Генпрокурора.

У повідомленні зазначається: " За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 квітня 2023 року російські військові обстріляли ракетами, артилерією та РСЗВ "Град" населені пункти півночі області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкотре обстріляли з "Градів" Українськ на Донеччині. ФОТО

В епіцентрі ударів збройних сил РФ вкотре опинилися житлові квартали. Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти у Торецьку - гірничий диспетчер та медична сестра, продавчиня з Красногорівки та ще троє чоловіків, які проживали у с. Ласточкіне Покровського району.

Під час обстрілів Бахмута, Гірника, с. Очеретине поранення різного ступеню тяжкості отримали семеро мирних жителів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вночі завдали масованого удару по Кураховому. ФОТОрепортаж

Вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні і приватні житлові будинки, господарські споруди.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 21 населеному пункті Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей, - Мінреінтеграції









