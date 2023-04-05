У Пентагоні показали фото нової військової допомоги США Україні з пакету на $2,6 млрд. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони США опублікувало фото військової допомоги, яка входить до нового пакету допомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє сайт Пентагону.

Пентагон опублікував список нового пакету військової допомоги США Україні, а також фото цієї допомоги.

"Ми зосереджені на підтримці українців, щоб змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", – цитує посадовця сайт Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS, - США оголосили новий пакет допомоги для України на $2,6 млрд





