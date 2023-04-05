Харків відвідав міністр оборони Литви Анушаускас. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас відвідав Харків у рамках свого візиту до України.

Про це він розповів у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Анушаускас повідомив, що був у Харкові разом з Резніковим і зустрічався там з керівником Харківської військово-цивільної адміністрації Олегом Сигєгубовим, мером Ігорем Тереховим, очільником харківського гарнізону, бригадним генералом Сергієм Мельником.

"Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва з Україною - до перемоги", - додав Анушаускас.

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Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив у твіттері, що вони з литовським колегою побували у самому Харкові та у його передмістях.

"Друге найбільше місто України розташоване лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під обстрілами. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир та відбудуємо наші міста", - написав Резніков.

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