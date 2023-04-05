Окупанти обстріляли касетними боєприпасами Олексієво-Дружківку на Донеччині, 2 людини загинули, 4 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні приблизно об 11 годині Олексієво-Дружківка на Донеччині зазнала обстрілу, за попередніми даними, касетними боєприпасами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"2 людини загинули, 4 поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки.



Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11 години — росіяни поцілили у житловий сектор. За попередніми даними, касетними боєприпасами.



На місці влучання працюють піротехніки — знешкоджують нерозірвані снаряди", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА









