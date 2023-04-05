Екскерівнику "Антонова" Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення "Мрії". ФОТОрепортаж

За даними слідства, колишній гендиректор держпідприємства "Антонов" Сергій Бичков з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора, про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) колишньому генеральному директору ДП "Антонов" повідомлено за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Внаслідок недбалості Бичкова транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони - аеродрому АТП "Антонов" у смт Гостомель Київської області. Росіяни знищили повітряне судно. Збиток державі склав майже 8,5 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мрія" мала полетіти в Німеччину. Там її чекали за місяць до війни, – Bild

Як уточнюють у пресслужбі Нацполіції, експосадовець мав застереження від державних органів та знав про припинення страхового покриття на "Мрію". Літак був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту. Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.









Також читайте: "Антонов" оголосив про будівництво другого Ан-225 "Мрія": роботи ведуться в таємному місці, - ЗМІ

Нагадаємо, колишньому гендиректору "Антонова" Сергію Бичкову раніше повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань щодо охорони та оборони аеродрому (ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.