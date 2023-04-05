Російські війська викопали майже 8 кілометрів окопів під окупованою Євпаторією. ФОТО

На узбережжі від Євпаторії до села Заозерного російські війська викопали лінію окопів завдовжки 7800 метрів.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні Крим.Реалії та проєкту Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Ще на початку березня 2023 року довжина споруд була трохи понад три з половиною кілометри. Відео із супутника на початку березня опублікувало українське командування "Південь".

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На початку весни в медіа набула широкого резонансу інформація про те, що в Криму будують укріплювальні споруди прямо на пляжах біля Євпаторії. Відповідне відео з окопами на пляжах було опубліковано в мережі.

"Навряд чи це має прямий стосунок до ситуації на фронті. Ну тому, що як би нам усім не хотілося, але повторення чогось на кшталт операції "Оверлорд", тобто висадки десанту в Нормандії 1944 року – масований десант, багато десантних кораблів, кидання на берег великі маси піхоти, повітряний десант спускається – на жаль, нам це не загрожує. Ну, по-перше, тому що десантних кораблів у нас, скажімо так, небагато. Схоже, тут росіяни більше займалися імітацією діяльності", - розповів Крим.Реалії військовий експерт, оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський.

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