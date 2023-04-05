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Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко. ФОТОрепортаж

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4 квітня внаслідок авіаційного обстрілу Чернігівської області загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написала Олена Чебелюк.

Вона зазначила: "Вчора 4 квітня роssійські вир0дки вбили Катрусю Ющенко... Вона загинула внаслідок авіаційного ракетного удару по Чернігівщині.

Ми познайомились у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого - пораненого розвідника Сергія Ющенка.

Влітку 2016-го їм влаштували прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати.

У 2018 р. Катя підписала контракт із ЗСУ, була старшим солдатом, служила у військовій частині Глухова, де вони жили разом з чоловіком. Була...

Щирі співчуття Сергію і усім близьким нашої красуні-Воїна Катерини...Нестерпний біль..."

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Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 01
Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 02
Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 03
Внаслідок російських ударів по Чернігівщині 4 квітня загинула солдат ЗСУ Катерина Ющенко 04

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Топ коментарі

  • Сайко Костя 974ace5e
    Шана 🇺🇦
  • Don Bessam dc0e2bc1
    всё горе кацапам вернём с процентами...
  • Алекс Мышкевич
    Герою Слава !

    співчуття чоловіку Воїну та рідним
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