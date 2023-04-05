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В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено). ФОТО

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Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який зазнав аварії в Брянській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Інцидент трапився біля села Бутовськ Брянської області. "Пілота затримав прикордонний загін", - йдеться у повідомленні прикордонного управління ФСБ РФ.

Причини аварії літака з'ясовуються.

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Російські телеграм-канали повідомляють, що поруч із літаком нібито були виявлені присипані землею автомат, боєприпаси та бронежилет.

В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 01
В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 02
В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 03

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Сам пілот нібито намагався втекти в ліс, але був затриманий.

В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено) 04

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Топ коментарі

  • Vitalius Ivanovus dc469830
    Из разряда "в том сарае куда мы попали, был штаб нацистов".
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    таки не збрехав
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Легкомоторний з Пашею не злетить
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