В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено). ФОТО
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Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який зазнав аварії в Брянській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Інцидент трапився біля села Бутовськ Брянської області. "Пілота затримав прикордонний загін", - йдеться у повідомленні прикордонного управління ФСБ РФ.
Причини аварії літака з'ясовуються.
Російські телеграм-канали повідомляють, що поруч із літаком нібито були виявлені присипані землею автомат, боєприпаси та бронежилет.
Сам пілот нібито намагався втекти в ліс, але був затриманий.