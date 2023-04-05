В РФ заявили про падіння українського легкомоторного літака у Брянській області, пілота затримали (оновлено). ФОТО

Російські прикордонники затримали пілота українського легкомоторного літака, який зазнав аварії в Брянській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Інцидент трапився біля села Бутовськ Брянської області. "Пілота затримав прикордонний загін", - йдеться у повідомленні прикордонного управління ФСБ РФ.

Причини аварії літака з'ясовуються.

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Російські телеграм-канали повідомляють, що поруч із літаком нібито були виявлені присипані землею автомат, боєприпаси та бронежилет.







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Сам пілот нібито намагався втекти в ліс, але був затриманий.