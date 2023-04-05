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Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

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У мережі опубліковані кадри евакуаційної роботи медиків  1-шої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС.

У повідомленні зазначається: "Наші воїни щодня б’ються з ворогом та виборюють нашу свободу. А медики б’ються зі смертю вириваючи з її лап наших воїнів.

Робота нашої медичної служби УЛЬФ на Бахмутському напрямку".

Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 01
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 02
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 03
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 04
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 05
Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку 06

Світлини: Diego Herrera "Anadolu Agency"

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