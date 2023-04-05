Робота медичної служби Ульф на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

У мережі опубліковані кадри евакуаційної роботи медиків 1-шої окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС.

У повідомленні зазначається: "Наші воїни щодня б’ються з ворогом та виборюють нашу свободу. А медики б’ються зі смертю вириваючи з її лап наших воїнів.

Робота нашої медичної служби УЛЬФ на Бахмутському напрямку".













Світлини: Diego Herrera "Anadolu Agency"