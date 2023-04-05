До України повернули дитину, яку Росія депортувала з Херсонщини, - Лубінець. ФОТО

В Україну вдалось повернути дитину, депортовану до російської федерації з тимчасово захопленої території Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграмі.

"На початку року до мене звернулася бабуся з проханням сприяти у поверненні онука Артема, якого разом із іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області було депортовано до рф", - зазначив Лубінець.

Заявниця повідомила, як тільки їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до рф, вона особисто поїхала до закладу, аби забрати онука. Проте Артема разом із іншими вихованцями на той час вже перемістили на територію росії, звідти до тимчасово окупованого Криму, а згодом до міста Скадовська. Втім адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину.

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"За моїм зверненням до органу опіки та піклування щодо вжиття заходів з метою захисту прав та інтересів дитини, у лютому бабусю було призначено піклувальником над онуком та вжито інших заходів щодо повернення дитини на підконтрольну Україні територію", - підкреслив Лубінець.

Він подякував службі у справах дітей Херсонської ОДА, Дніпровській районній у місті Херсоні раді, БО "Благодійний Фонд "СОС Дитячі містечка Україна" та БФ "Посмішка ЮА".

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"Нагадаю, що у разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації вас і вашої родини, ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: за адресою: вул. Інститутська, 21/8, місто Київ, 01008; на електронну пошту: [email protected]; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за телефоном: 044 299 74 08", - наголосив Лубінець.

У разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви "Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини" на сайті "Діти війни" у розділі "Надіслати звернення в один клік".

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