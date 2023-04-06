Керівник МВС Клименко вручив державні нагороди бійцям полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у середу вручив державні нагороди бійцям полку Нацгвардії "Азов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні міністр внутрішніх справ відзначив нацгвардійців окремого загону спеціального призначення "Азов" орденами "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни", - уточнили у пресслужбі.

На початку церемонії присутні спільно виконали державний гімн України і вшанували пам’ять загиблих побратимів хвилиною мовчання.

Клименко уточнив, що підрозділ "Азов" щодня доводить свою гідність, боронячи нашу державу і зазначив, що він є одним з найкращих у Національній гвардії України.

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"Ви є повністю боєздатним, великим підрозділом. Повноцінним по техніці і по озброєнню. Максимально робимо все, що можливо на сьогодні, щоб ваше перебування в пунктах постійної дислокації було максимально ефективним", — сказав очільник МВС.

На цій церемонії Клименко посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня полеглого бійця окремого загону спецпризначення "Азов", солдата Владислава Денисенка. Нагороду сина отримали мати загиблого нацгвардійця - Інна Олександрівна та його батько, Едуард Костянтинович.

Міністр внутрішніх справ після цього вручив присутнім нацгвардійцям ордени "За мужність" ІІІ ступеня, медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".

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