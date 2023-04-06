У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТО

6 квітня у Сихівському районі Львова почали розбирати самовільно зведену церкву святого Володимира УПЦ МП.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, інформує Цензор.НЕТ.

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"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові",- йдеться в повідомленні.

Заступник міського голови зазначив, що роботи розпочалися після молитви священника Православної церкви України.

"Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій", - додав Зубач.

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