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У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП. ВІДЕО+ФОТО

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6 квітня у Сихівському районі Львова почали розбирати самовільно зведену церкву святого Володимира УПЦ МП.

Про це на  своїй Facebook-сторінці повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди московського патріархату на Сихові",- йдеться в повідомленні.

Заступник міського голови зазначив, що роботи розпочалися після молитви священника Православної церкви України.

"Поліція забезпечує порядок. Сподіваємося, обійдеться без провокацій", - додав Зубач.

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У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП 01
У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП 02
У Львові розпочали демонтаж самовільно зведеної церкви УПЦ МП 03

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Членінців замінили куполами.
    Кацапська релігія у всьому однакова. Суть в ній - рабство.
    Який там Господь і християнство
  • Bob Fayn
    достаточно одной спічкі
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ого. Самовільно зведена ціла церква? В нас паркан біля хати поставиш , то наступного дня муніципали прилетять-давай показуй дозвіл!
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