Фіксував наслідки ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі: СБУ затримала ворожого інформатора. ФОТО

Затримано ворожого інформатора, який збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що саме він зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року. Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ.

"Для подальшої комунікації з окупантами використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом", - додали у Службі безпеки.

Наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

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