Наслідки обстрілів Донеччини: 18 ворожих атак у 11 населених пунктах. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.
Внаслідок ворожих ударів знищено та пошкоджено 30 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, дитячий садок, кінотеатр, підприємства, господарчі споруди, лінію електропередач, трактор, автомобілі.
Ракету "С-300" російські війська спрямували по Сергіївці, поцілили в підприємство та автомобіль, вбили людину.
З "Ураганів" окупанти накрили Олексієво-Дружківку. Руйнувань зазнали 14 приватних будинків, господарчі споруди та автотранспорт. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. "Смерчів" рашисти обстріляли Краматорськ. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.
Артилерією армія РФ продовжує нищити Бахмут. Пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та об’єкт соціальної інфраструктури. Маємо вбитих і травмованих місцевих жителів.