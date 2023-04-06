Заперечував збройну агресію РФ та виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.
За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.
"Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.
Серед них – "patriarchia.ru" та "pravoslavie.ru", на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.
Крім того, на "новому" сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до "об’єднання" релігійних громад у війні проти України", - повідомили в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.