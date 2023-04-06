Новини Фото • Агресія Росії проти України

В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

11 68742
У Маріуполі російські окупанти збільшили кількість "зубів дракона", які перевозять. Окрім того, запустили їхнє виробництво на бетонних заводах.

Про це повідомив радник міського голови  Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"До "зубів дракону" також додались бетонні укріплення для бліндажів. Тепер все це частково складується в районі перехрестя вул. Купріна та пр. Миру (фактично на території "Невського") та челночним способом перевозиться маршрутами Маріуполь-Мангуш-Беряднський напрям або Маріуполь-Нікольське-с. Розівка (Запоріжжя)", - йдеться в повідомленні.

В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко 01

Проте за словами радника міського голови, основним постачальником "зубів" далі залишається Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти у Маріуполі масово перевозять вантажівки з БК та трали з технікою, - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко 02
В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко 03
В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко 04

Топ коментарі

  • Альтер Эго 3c28df09
    А чому в нас такого " не запущено"?
    Як писав Бутусов- одна із глобальних проблем системи оброни- відсутність побудови укріп районів у тилу. Хоча купа будівельної техніки а воєнних адміністрацій.
  • Сергій Шешеня
    А величайший лідер не планує почати випускати обороннні споруди в достатній кількості?
  • FT FT
    Ето то что мы должны были делать еще в 2014 году а не строить мосты, комфортные КПП и дороги на границе с ********** и *********** для комфорта тамженашихлядей чтобы они видели как мы о них заботимся
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини