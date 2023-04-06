В окупованому Маріуполі загарбники запустили виробництво бетонних оборонних споруд та укріплень для бліндажів, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У Маріуполі російські окупанти збільшили кількість "зубів дракона", які перевозять. Окрім того, запустили їхнє виробництво на бетонних заводах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"До "зубів дракону" також додались бетонні укріплення для бліндажів. Тепер все це частково складується в районі перехрестя вул. Купріна та пр. Миру (фактично на території "Невського") та челночним способом перевозиться маршрутами Маріуполь-Мангуш-Беряднський напрям або Маріуполь-Нікольське-с. Розівка (Запоріжжя)", - йдеться в повідомленні.

Проте за словами радника міського голови, основним постачальником "зубів" далі залишається Росія.

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