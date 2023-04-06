Київський апеляційний суд передав 3 авто на потреби ЗСУ. ФОТОрепортаж

Київський апеляційний суд передав Збройним Силам України три автомобілі, які допомагатимуть захисника ефективніше виконувати бойові завдання.

Про це повідомили в суді, інформує Цензор.НЕТ.

Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ Київський апеляційний суд передав ЗСУ вже десять автомобілів. Також він щомісяця перераховує частину суддівської винагороди на потреби армії. Загалом судді за понад рік перерахували на спецрахунок 75 118 524 гривні.

Крім того, колектив суду постійно купує або фінансує закупівлю необхідних військових приладів та спорядження за адресними запитами окремих бригад.

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"Київський апеляційний суд продовжуватиме зміцнювати українське військо та долучатися до волонтерських ініціатив, які спрямовані на підтримку обороноздатності нашої держави, наближаючи перемогу України над російськими загарбниками", - пообіцяли в суді.











