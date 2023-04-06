Поліцейські майже рік незаконно вивозили чоловіків за кордон, - ДБР. ФОТО
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань і Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з райуправлінь поліції Сумщини за попередньою змовою групою осіб налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон України у бік Молдови чоловіків призовного віку, які не мають на це законних підстав", - йдеться у повідомленні прокуратури.
В ДБР зауважили, що правоохоронець діяв не сам - він сформував "команду" зі своїх колег та працівників інших державних установ. Одні її члени підшукували "клієнтів", інші - проводили інструктажі та вирішували оргпитання.
""Клієнти" прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість "послуги" становила 5 тисяч доларів США", - розповіли в ДБР.
Організатора схеми затримали під час отримання грошей від чергового "клієнта". Поліцейському загрожує до 9 років за ґратами.
ДБР продовжує розслідування та готується повідомити про підозру іншим учасникам схеми.