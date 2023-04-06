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Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район. ФОТОрепортаж

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Окупанти не припиняють обстріли Куп’янщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"5 квітня близько 21:00 російські військові з РСЗВ обстріляли м. Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та школу. 
Під вогонь окупантів потрапило с. Кучерівка Куп‘янського району. Отримав поранення 55-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні. У с. Довгеньке Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з артилерії пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район 01
Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район 02
Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район 03
Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район 04
Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район 05
Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район 06
Росіяни обстріляли з РСЗВ Куп’янськ та район 07

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