Підтримували ПВК "Вагнер" та закликали до захоплення влади: СБУ затримала ворожих агітаторів на Київщині та Одещині. ФОТОрепортаж

Викрито трьох прокремлівських інтернет-агітаторів у кількох регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього вони поширювали ворожі заклики з анонімних акаунтів у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів", - йдеться в повідомленні.

На Київщині кіберфахівці СБУ заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах. Один із анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.

Читайте також: Заперечував збройну агресію РФ та виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Також затримано проросійського інтернет-агітатора із Бучі. На платформі "Одноклассники" він виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував групу "Вагнера" і її власника Пригожина. СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося "взяти" Київ за три дні, аби скинути "нацистський режим".

Водночас на Одещині затримали місцевого жителя, який в російській соцмережі "Вконтакте" розповсюджував заклики до знищення урядових будівель у Києві. Крім того, зловмисник поширював в інтернеті заборонену комуністичну символіку.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

- ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військове керівництво РФ хоче замінити групу "Вагнера" в Україні контрольованими ПВК, - британська розвідка









