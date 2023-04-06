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Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією. ФОТОрепортаж

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Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією. ФОТОрепортаж
6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.

Як зазначається, на борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, сполучення планується відкрити для пасажирів улітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.

У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.

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Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, регулярне сполучення в цьому напрямку запрацює через кілька місяців. Для цього відновив роботу залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, який не працював понад 20 років.

"Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску. Знадобиться ще кілька місяців, щоб польська сторона розгорнула повноцінний митно-прикордонний контроль й вирішила важливі технічні питання", - зазначив начальник ОВА.

Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 01
Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 02
Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 03
Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією 04

Топ коментарі

  • Andreas Muller
    Не Петро І а Микола І. Про першого чули але не знали про котрого першого. А нам уперто бракувало перешитися на колію 1435мм. Це затратно. Але за 30 років вагонний і локомотивний парк перейшов би на Євроколію. А пункт перепідйомки був би у Зерновому. І тепер би маскалі ломали б голову а як це возити війська українською колією
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ото петро1 зробив колію ''на*уй ширє'' а ми тепер маємо мороку.
  • Ігор Дунь e7cd63ed
    нам давно треба було перейти на уй меньше як показало життя
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