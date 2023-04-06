Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією. ФОТОрепортаж

6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.

Як зазначається, на борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, сполучення планується відкрити для пасажирів улітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.

У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.

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Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, регулярне сполучення в цьому напрямку запрацює через кілька місяців. Для цього відновив роботу залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, який не працював понад 20 років.

"Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску. Знадобиться ще кілька місяців, щоб польська сторона розгорнула повноцінний митно-прикордонний контроль й вирішила важливі технічні питання", - зазначив начальник ОВА.







