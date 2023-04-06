Україна запустила до Польщі перший тестовий потяг євроколією. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.
Як зазначається, на борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Нагадаємо, сполучення планується відкрити для пасажирів улітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.
У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.
Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, регулярне сполучення в цьому напрямку запрацює через кілька місяців. Для цього відновив роботу залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, який не працював понад 20 років.
"Це сполучення дозволить пасажирам з української та польської сторін зручно добиратися та розвантажить автомобільні пункти пропуску. Знадобиться ще кілька місяців, щоб польська сторона розгорнула повноцінний митно-прикордонний контроль й вирішила важливі технічні питання", - зазначив начальник ОВА.