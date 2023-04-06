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У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК "Вагнер" та символом "Z". ФОТО

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Суд Праги виніс вирок чоловікові, який прийшов на антиурядовий мітинг, начепивши на себе одразу кілька символів підтримки російського вторгнення в Україну - шапку з триколором РФ, георгіївську стрічку, нашивки з логотипом ПВК "Вагнер", символом "Z" і малюнок ведмедя, який скалить зуби.

Про це повідомляє чеське видання vinegret.cz, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік є громадянином Чехії, його визнали винним у порушенні кримінальної статті "заперечення, схвалення чи виправдання геноциду", повідомила представник суду Єва Швіглерова.

За її словами, підсудного засудили до шести місяців в'язниці умовно та штрафу у розмірі 12 тис. крон. Крім того, чоловікові на один рік заборонили в'їзд до Праги (він мешкає в іншому регіоні Чехії).

Рішення суду ще не набрало законної сили, можна подати апеляцію.

У мережі також публікували фото чоловіка.

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У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК Вагнер та символом Z 01
У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК Вагнер та символом Z 02

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    У демократичній країні ці фрукти сміливі.
    Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
    Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
  • Дмитро Капітун
    Слабенько... за таке має бути тільки довічна депортація до лаптестану, без варіантів
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Я завжди дивуюсь таким людям. Ти живеш у спокійній, нормальній країні, без війни і падаючих на голову бомб. Чому ж тебе так вперто тягне до лайна під назвою росія? (Я не конкретно за цього дурня говорю, а в принципі)
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