У Чехії винесли вирок чоловіку, який прийшов на акцію із шевронами ПВК "Вагнер" та символом "Z". ФОТО
11 43234
Суд Праги виніс вирок чоловікові, який прийшов на антиурядовий мітинг, начепивши на себе одразу кілька символів підтримки російського вторгнення в Україну - шапку з триколором РФ, георгіївську стрічку, нашивки з логотипом ПВК "Вагнер", символом "Z" і малюнок ведмедя, який скалить зуби.
Про це повідомляє чеське видання vinegret.cz, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік є громадянином Чехії, його визнали винним у порушенні кримінальної статті "заперечення, схвалення чи виправдання геноциду", повідомила представник суду Єва Швіглерова.
За її словами, підсудного засудили до шести місяців в'язниці умовно та штрафу у розмірі 12 тис. крон. Крім того, чоловікові на один рік заборонили в'їзд до Праги (він мешкає в іншому регіоні Чехії).
Рішення суду ще не набрало законної сили, можна подати апеляцію.
У мережі також публікували фото чоловіка.