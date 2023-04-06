Новини Фото • Волонтери для армії, Війна

Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

3 00219
Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті продовжуються кровопролитні бої.

Люди, прошу, допомагайте фронту!!

Страшні втрати, кожного дня десятки загиблих та важко поранених.

Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка Юсупова: Воїнам на передовій терміново потрібна автівка, дрони, тепловізори, рації та аптечки. ФОТОрепортаж

Зараз дуже потрібно викупити:

Рації Моторолла- 240 т грн

Ще 3 дрона Мавік 3 Комбо -283 т

Планшети 7 штук -42 т

Прошу допомоги

З понеділка оплатила автівку -228 т грн та 85 т грн за покраску, запчастини, посилення та уставку необхідного

Викупила 3 Мавіка Комбо -7000 євро

Турнікети-10 т

Приціл -23 680 грн

Відправили на фронт дрони, тепловізори, приціли, ліки, рації, турнікети

Дуже прошу допомогти зі збором !

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 01 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 02 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.

Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 03
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 04
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 05
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 06
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 07
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 08
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 09
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 10
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 11
Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова 12

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    +
    Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
    Слава Україні!
  • Марта Шепель fda0629b
    Може хтось розповісти - на які кошти живуть волонтери? Треба ж поїсти хоча б двічі на день, у щось вдягнутися, сплатити комуналку - перелічене як мінімум. Вони десь працюють, а волонтерять у вільний від роботи час, чи живуть на відсоток від зібраних коштів? Якщо останнє, то який то відсоток?
  • Ksenia VB
    На ті ж і живуть.
    А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини