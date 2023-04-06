Зараз дуже потрібно викупити для українських воїнів рації, дрони та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж
Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті продовжуються кровопролитні бої.
Люди, прошу, допомагайте фронту!!
Страшні втрати, кожного дня десятки загиблих та важко поранених.
Кожен дрон, тепловізор, турнікет, рятує життя наших бійців і нищить ворога.
Зараз дуже потрібно викупити:
Рації Моторолла- 240 т грн
Ще 3 дрона Мавік 3 Комбо -283 т
Планшети 7 штук -42 т
Прошу допомоги
З понеділка оплатила автівку -228 т грн та 85 т грн за покраску, запчастини, посилення та уставку необхідного
Викупила 3 Мавіка Комбо -7000 євро
Турнікети-10 т
Приціл -23 680 грн
Відправили на фронт дрони, тепловізори, приціли, ліки, рації, турнікети
Дуже прошу допомогти зі збором !
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.