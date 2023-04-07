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Війська РФ обстріляли Берислав, поранені двоє фельдшерів швидкої допомоги, - ОВА. ФОТО

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Російські окупанти обстріляли Берислав Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської ОВА. 

"Місто Берислав - знову під артилерійським вогнем, - під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку. Автівку "швидкої" зачепили уламки російських снарядів - двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ обстріляли Берислав, поранені двоє фельдшерів швидкої допомоги, - ОВА 01

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