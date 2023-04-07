Ситуація з блокуванням податкових накладних не покращується. Розширяється кількість постраждалих підприємств, - гендиректор Advanter Group Длігач. ІНФОГРАФІКА

Відсоток блокування накладних знижується, але бізнес відчуває зворотній процес. Розширяється кількість постраждалих підприємств.

Про це розповів генеральний директор групи компаній Advanter Group Анрій Длігач, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з блокуванням податкових накладних не покращується. Ще одна складна інфографіка "для подумати". Ярослав Железняк, Олег Гетман, будь ласка, прокоментуйте — що маємо робити. Знаю, що відсоток блокування накладних знижується, але бізнес відчуває зворотній процес. Розширяється кількість постраждалих підприємств", - розповів він.

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