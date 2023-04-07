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Ситуація з блокуванням податкових накладних не покращується. Розширяється кількість постраждалих підприємств, - гендиректор Advanter Group Длігач. ІНФОГРАФІКА

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Відсоток блокування накладних знижується, але бізнес відчуває зворотній процес. Розширяється кількість постраждалих підприємств.

Про це розповів генеральний директор групи компаній Advanter Group Анрій Длігач, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація з блокуванням податкових накладних не покращується. Ще одна складна інфографіка "для подумати". Ярослав Железняк, Олег Гетман, будь ласка, прокоментуйте — що маємо робити. Знаю, що відсоток блокування накладних знижується, але бізнес відчуває зворотній процес. Розширяється кількість постраждалих підприємств", - розповів він.

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Ситуація з блокуванням податкових накладних не покращується. Розширяється кількість постраждалих підприємств, - гендиректор Advanter Group Длігач 01

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Топ коментарі

  • Роман Тока cb1f6f69
    Диверсия Сивковича руками Гетьманцева працює
  • MrStepanovM
    Гєтманцев працює, знищує український бізнес на догоду кацапам
  • Анатолий К 65c6a92d
    Помічник агента. чи рензидента ФБС сівковича - гетьманцев старається, робить все, щоб ми були в дупі. І головне, що в нього все виїходить, та навіть він ще і героєм є. А якщо серйозно подивитися на оточення Президента, то в офісі одні риги-антимайданівйці, а в міністрерствах помічники і слуги тих, хто накивав п'ятками, втікаючи до московії.
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