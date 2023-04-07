Випускник кафедри історії НаУКМА, воїн підрозділу "Вовки Да Вінчі" Валерій Сенько загинув у Бахмуті. ФОТО

Випускник кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія", воїн 67-ї бригади, підрозділ "Вовки Да Вінчі" Валерій Сенько загинув 2 квітня у Бахмуті, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія", передає Цензор.НЕТ.

Наші найщиріші почуття родині та близьким! Загинув випускник нашої кафедри Валерій Сенько.

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"Випускник Валерій Сенько (24.02.1997-02.04.2023) Загинув в Бахмуті. Закінчив КМА у 2018, Факультет гуманітарних наук, спеціальність "Історія". Валерій завжди був патріотом. Його тато військовий, як і багато друзів. Чекав, що буде велика війна і хотів ще до її початку записатися до Сил територіальної оборони. З початком повномасштабного вторгнення ходив до військкоматів, але отримував відмови. Чекав, коли його дуже близький друг, азовець, зможе його забрати до себе в підрозділ. Але той загинув в середині березня. Валера далі шукав підрозділи і в квітні потрапив до лав Правого сектору. Спочатку потрапив до мінометного розрахунку, але завжди рвався до штурмовиків, в піхоту, куди згодом і потрапив. Воював у складі 67-ї бригади, у підрозділі "Вовки Да Вінчі". "Валера був неймовірною людиною. Усі, хто його знав, запам’ятали його як світлу, розумну, спокійну, з неймовірно теплою енергією людину, дуже компанійську. Для мене він завжди був авторитетом та підтримкою, навіть в Могилянку я потрапив через нього. Він завжди ділився останнім, він був просто неймовірним. Таке відчуття, що в нього зовсім не було ніяких мінусів." - говорить про Валерія його брат Богдан. Валерій був творчою людиною, любив створювати відео, активно займався відеозйомками. Був у складі команди, яка організовувала кінофестиваль "Молодість". З друзями створив відеопродакшн. Цікавився історією. Був людиною цінностей. "Ми завжди будемо пам’ятати Валерія як чесну, розумну, добру і талановиту людину. Він мав класне почуття гумору та завжди віддавався справі на повну. Величезна втрата, що росія забрала його життя так рано. Його творчий шлях тільки починався і ми всі впевнені, що він створив би багато неймовірних речей. Для нас і для усієї країни він - герой, який поклав своє життя за нашу свободу і майбутнє" - кажуть про бійця одногрупники та одногрупниці" - йдеться у повідомленні.