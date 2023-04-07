На Луганщині загинув художник та скульптор із Харкова Антон Дербілов, який воював у складі Нацгвардії. ФОТО

У Луганській області загинув нацгвардієць, художник та скульптор із Харкова Антон Дербілов (псевдонім Патрік).

Про це повідомила 5-та Слобожанська бригада Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"У боях за звільнення селища Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. 6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення, несумісні з життям, та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой", – йдеться у повідомленні.

Дербілов проходив службу в НГУ з лютого 2022 року. Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".

Загиблому було 43 роки. Без батька залишилося 3 доньки.

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