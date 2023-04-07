Кремлівський хробак, новий тренд Трампа, гільйотина для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
У студію!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "У РФ ... Павуки поїдають один одного в банці", - ОП про ліквідацію пропагандиста Татарського
Читайте на "Цензор.НЕТ": Повне відео ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського. ВIДЕО
"Фирменная закуска"
"Юридичне" взяття Бахмуту
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин у Бахмуті встановлює прапори на будівлях, які фізично давно не існують, - Череватий
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни повідомляють про свій "успіх" у Бахмуті та "розсекречені плани" ЗСУ, щоб психологічно вплинути на командування України, - Міноборони
Схожа "ситуація"
Кремлівський хробак
Скоро
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу в суді офіційно висунули 34 обвинувачення. Він не визнав жодного з них
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ордер на арешт Путіна є початком притягнення РФ та її лідерів до відповідальності, - Євросоюз
Зустріч після в'язниці
Новий тренд
Правильна капча
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія стала 31-м членом НАТО
Зміна настрою
Погана спадковість
Треба!
В ФСБ с присягой строго...
"Прекрасное далёко..."
Гільйотина для путіна
Більше фотошопів дивіться тут