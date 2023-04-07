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Росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині з вертольотів, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

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Російські загарбники 7 квітня обстріляли з гелікоптера прикордонне місто Середина-Буда Сумської області, випустивши ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Фейсбуці.

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області. По приватному будинку поцілили ракетами з гелікоптеру.

Близько 16:12 повідомили про випущені гелікоптером з території рф 4 ракети по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

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Росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині з вертольотів, - ОК Північ 01
Росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині з вертольотів, - ОК Північ 02
Росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині з вертольотів, - ОК Північ 03
Росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині з вертольотів, - ОК Північ 04

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