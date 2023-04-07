Зеленський узяв участь в Іфтарі мусульман і оголосив про започаткування в Україні нової традиції. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування в Україні нової традиції - проведення на офіційному рівні Іфтару під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це він зазначив під час першого такого Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України - Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями - присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту", - сказав глава держави.

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Президент підкреслив, що різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України.

"І хай такий наш характер завжди зміцнюється і направляє саме на добрі справи", - зауважив він.

Зеленський запевнив, що Україна вдячна мусульманам нашої держави і всій мусульманській спільноті світу, хто однаково з українцями прагне миру і захисту від зла.

"Україна завжди пам'ятатиме тих, хто б'ється, аби на всій нашій території була свобода і безпека. Усі ми об'єднані вірою, і нам напевно не дано знати усього шляху, який попереду, але ми всі впевнені в одному: нас не зламати, не роз'єднати і не стерти, особливо наше головне - не стерти наші цінності, бо ми йдемо з повагою заради єдності і ради свободи. Ми довіряємо Тому, хто дав нам це головне, хто дав нам життя, і віримо, що прийде день, коли Він дасть нам і Перемогу", - сказав Президент.













Як відомо, Іфтар - розговіння, вечірній прийом їжі під час місяця Рамадан. Проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом.

Наприкінці ХХ ст. мусульмани стали організовувати Іфтар в різних країнах для не тільки для мусульман. Вони використовують його для зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, що проживають у країні, ознайомлення з життям мусульман.