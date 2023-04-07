У Бориспільському районі Київщини виявили бойову частину збитого ворожого безпілотника, - Нацполіція. ФОТО
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У Бориспільському районі Київської області було виявлено бойову частину російського безпілотника, який був збитий раніше.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - йдеться у повідомленні.