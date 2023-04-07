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У Бориспільському районі Київщини виявили бойову частину збитого ворожого безпілотника, - Нацполіція. ФОТО

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У Бориспільському районі Київської області було виявлено бойову частину російського безпілотника, який був збитий раніше.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

У Бориспільському районі Київщини виявили бойову частину збитого ворожого безпілотника, - Нацполіція 01

"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - йдеться у повідомленні.

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