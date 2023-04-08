У Хабаровську для новонароджених, чиї батьки вторглися в Україну, шиють камуфляжні конверти на виписку з пологового. ФОТО

У Хабаровську для новонароджених, чиї батьки беруть участь у військовому вторгненні в Україну, почали шити камуфляжні ковдри для виписки з пологового будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

У кожній ковдрі є записка: "Тату, я з тобою". Ідея належить місцевій мешканці Олені Дмитрієвій. Жінка розповіла, що її зять перебуває на війні в Україні. А дочка народила сина та раптом захотіла "тематичний конверт на виписку". На той момент у магазинах камуфляжу для немовлят не виявилося, тож бабуся, натхненна російською пропагандою, вирішила пошити його сама.

Також зазначається, що ідея дивним чином сподобалася іншим дружинам військових, які беруть участь у вторгненні до сусідньої країни, тому Олена Дмитрієва вирішила продовжити шити камуфляж для їхніх дітей.





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