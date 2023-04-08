Доба на Донеччині: артобстріли Курахового та хаотичний вогонь по Авдіївці. По Костянтинівці ворог вдарив ракетами. ФОТОрепортаж

На Донецькому напрямку напередодні відбулися 2 артобстріли Курахового та обстріл Українська Селидівської громади з "Градів".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі росіяни вели хаотичний вогонь по Авдіївці та завдали авіаудару по АКХЗ.

"На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала артобстрілу та удару ракетами С-300 - пошкоджено 4 приватні будинки, приміщення підприємства та газопровід. На території громади постраждали також Предтечине та Новомаркове - є пошкоджені будинки. У Торецькій громаді пошкоджено 1 будинок. Відомо, що в Бахмуті зазнали пошкоджень 2 багатоповерхівки та дитсадок", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. У Званівській громаді під обстрілами Званівка, Переїзне та Верхньокам'янське - без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА















