Увечері 7 квітня російська армія завдала авіаудару по прикордонню Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Російські війська знову завдали авіаційного удару по прикордонних селах Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ" в телеграмі.

"Близько 22:17 7 квітня зафіксовано 2 вибухи в межах двох населених пунктів Семенівської ОТГ. Їх спричинили дві керовані авіабомби, випущені з російського винищувача Су-35 з території РФ", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у результаті удару пошкоджені житлові будинки та комунікації. Інформація щодо потерпілих та інших пошкоджень цивільної інфраструктури уточнюється.

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