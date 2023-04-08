Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: поранено двох дітей та фельдшерів швидкої, пошкоджено дитсадок та школу. ФОТОрепортаж

Поліція фіксує наслідки обстрілів армією РФ Херсонщини: поранено двох дітей, фельдшерів швидкої, пошкоджено дитсадок та школу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог продовжує масовано обстрілювати Херсонську область з реактивних систем залпового вогню, мінометів, важкої артилерії, авіації та БПЛА. Постраждали населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Внаслідок російської агресії поранено щонайменше вісім цивільних громадян, серед яких двоє дітей.

"У місті Берислав окупанти скинули боєприпаси з дрону на житлові квартали та автомобіль "швидкої", який прямував для надання допомоги жінці, пораненій під час чергового обстрілу. Внаслідок атаки поранено двох фельдшерів, службовий автомобіль отримав механічні пошкодження", - нагадують у Нацполіції.

Також зазначається, що російські війська з артилерії обстріляли с.Станіслав. Снаряд влучив у будинок, де в той час знаходилася 30-річна жінка з 3-річним сином та 10-річною донькою. Усіх доставили в лікарню з мінно-вибуховими та черепно-мозковими травмами, множинними осколковими пораненнями, стан дівчинки тяжкий.

У селі Велетенське обстрілами пошкоджено дитячий садочок, фундамент школи, автомобілі та житлові будинки.

Обласний центр цілодобово знаходився під вогнем окупантів. Там пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у центрі міста, мікрорайоні Корабел та передмістях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу здійснили 71 обстріл Херсонщини, 8 людей зазнали поранень, зокрема 2 дитини, - ОВА













За минулу добу поліція відреагувала на 254 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. За ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України відкрито 25 кримінальних проваджень. Правоохоронці встановлюють обставини кожного воєнного злочину.