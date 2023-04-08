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У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної "з боку України". ФОТО

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Вдень 8 квітня у місті Феодосія, в окупованому Криму, місцеві мешканці повідомляли у телеграм-каналах про звуки вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ. 

Місцеві телеграм-канали також публікували фото з міста, на яких видно, як білий дим з'явився у небі після звуків вибухів. 

У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної з боку України 01
У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної з боку України 02
У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної з боку України 03
У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної з боку України 04

Своєю чергою, так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО.

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"Над Феодосією збито ракету, запущену з боку України", - запевняє кримський маріонетка. 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Далі буде. Бавовнятко вас не залишить без уваги.
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    схоже, ракета була наземною! йшла пішки в напрямку Фєодосії! москалі її "збили" і ось вона лежить-димить цигаркою і думає:
    - треба було литіти
  • Шура Семенец da04bec8
    Это камни с неба
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