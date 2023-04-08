У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної "з боку України". ФОТО

Вдень 8 квітня у місті Феодосія, в окупованому Криму, місцеві мешканці повідомляли у телеграм-каналах про звуки вибухів.