У Феодосії чули звуки вибухів. Аксьонов повідомив про збиття ракети, запущеної "з боку України". ФОТО
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Вдень 8 квітня у місті Феодосія, в окупованому Криму, місцеві мешканці повідомляли у телеграм-каналах про звуки вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві телеграм-канали також публікували фото з міста, на яких видно, як білий дим з'явився у небі після звуків вибухів.
Своєю чергою, так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив про роботу ППО.
"Над Феодосією збито ракету, запущену з боку України", - запевняє кримський маріонетка.